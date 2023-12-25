25 декабря 2023, 15:49
Филиал Третьяковки откроется в Самаре весной
В Самаре полным ходом идет подготовка к открытию филиала Третьяковской галереи. Об этом сообщили «Аргументы и факты».
В настоящее время продолжается реконструкция здания Фабрики-кухни, которое и займет филиал. Там уже установили систему контроля и управления доступом. Кроме того, устанавливают и противопожарные системы.
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Как добавила Общественная Служба Новостей, в феврале все работы планируют полностью закончить, а уже весной — провести первую выставку.
Третьяковская галерея
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