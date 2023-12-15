Культура 15 декабря 2023, 12:42 Филиал Русского музея открыли в Ярославле

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Руководители петербургского и ярославского музейных фондов подписали соглашение об открытии филиала Русского музея в Ярославле. Культурное учреждение первым делом покажет выставку Ивана Айвазовского, написал ОТР.

Картины, среди которых «Всемирный потоп», «Пушкин на вершине Ай-Петри», уже прибыли из Петербурга. Выставка будет меняться каждые полгода.

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«Ярославская область — абсолютный лидер в России, регион — лидер по количеству художественных музеев, художественных коллекций. Почти 500 тысяч ценнейших вещей находятся в музейной системе Ярославской области», — отметила в разговоре с журналистами директор Русского музея Алла Манилова.