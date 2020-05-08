Филиал «Ленрезерва» у Пискаревского кладбища откроется в ближайшее время

Во время экскурсии расскажут о военной технике и покажут основные экспозиции. Директор музея Анатолий Бернштейн рассказал, что экспозиция посвящена первой блокадной зиме. Она состоит из нескольких секций: блокадное радиовещание, карта кольца блокады, работа пожарных в блокадном городе.