Филиал «Ленрезерва» у Пискаревского кладбища откроется в ближайшее время
Открытие филиала «Ленрезерва» у Пискаревского мемориального кладбища состоится в День Победы 9-го мая. Тогда же по нему проведут онлайн-экскурсию. Об этом сообщил «Петербургский дневник».
Во время экскурсии расскажут о военной технике и покажут основные экспозиции. Директор музея Анатолий Бернштейн рассказал, что экспозиция посвящена первой блокадной зиме. Она состоит из нескольких секций: блокадное радиовещание, карта кольца блокады, работа пожарных в блокадном городе.