Филиал Государственного музея спорта откроется в Петербурге | 360°

21 октября 2022, 14:14
Филиал Государственного музея спорта откроется в Петербурге
Директор Государственного музея спорта, заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по физической культуре и популяризации здорового образа жизни Елена Истягина-Елисеева в разговоре с «Петербургским дневником» рассказала об открытии филиала культурного учреждения в городе на Неве.
По ее словам, музей не только помогает открывать филиалы в различных российских регионах, но и проводит большое число выездных экспозиций как в России, так и за рубежом.
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Истягина-Елисеева добавила, что назвать точную дату открытия пока сложно.
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«Но точные даты пока назвать сложно — решение организационных сопутствующих вопросов — процесс трудоемкий и иногда может непредсказуемо затягиваться», — сказала она.
Филиал музея будет находиться в том же здании, где и городской Комитет по физической культуре и спорту, правда входная дверь разместится со стороны набережной реки Мойки.
Санкт-Петербург
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