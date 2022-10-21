Филиал Государственного музея спорта откроется в Петербурге | 360°

Культура 21 октября 2022, 14:14 Филиал Государственного музея спорта откроется в Петербурге

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Директор Государственного музея спорта, заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по физической культуре и популяризации здорового образа жизни Елена Истягина-Елисеева в разговоре с «Петербургским дневником» рассказала об открытии филиала культурного учреждения в городе на Неве.

По ее словам, музей не только помогает открывать филиалы в различных российских регионах, но и проводит большое число выездных экспозиций как в России, так и за рубежом.

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Истягина-Елисеева добавила, что назвать точную дату открытия пока сложно.

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«Но точные даты пока назвать сложно — решение организационных сопутствующих вопросов — процесс трудоемкий и иногда может непредсказуемо затягиваться», — сказала она.

Филиал музея будет находиться в том же здании, где и городской Комитет по физической культуре и спорту, правда входная дверь разместится со стороны набережной реки Мойки.