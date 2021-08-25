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    25 августа 2021, 15:06

    Филиал Эрмитажа появится в Москве

    Наза Салех Захи

    Строительство филиала петербургского музея «Эрмитаж» может начаться в Москве уже в этом году.  Об этом сообщил «МК».

    В новом музее можно будет увидеть шедевры современного искусства. Также филиал станет площадкой для проведения культурных мероприятий в Москве.

    Сейчас проект находится на экспертизе. Строительство займет как минимум два года. Эрмитаж возведут на бульваре Братьев Весниных, который находится на юге Москвы.

    Тем временем библиотека имени Маяковского откроется в Санкт-Петербурге после реконструкции. Торжественное мероприятие пройдет 7 октября, гости увидят мультимедийное шоу.