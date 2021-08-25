Филиал Эрмитажа появится в Москве

Строительство филиала петербургского музея «Эрмитаж» может начаться в Москве уже в этом году. Об этом сообщил «МК».

В новом музее можно будет увидеть шедевры современного искусства. Также филиал станет площадкой для проведения культурных мероприятий в Москве.

Сейчас проект находится на экспертизе. Строительство займет как минимум два года. Эрмитаж возведут на бульваре Братьев Весниных, который находится на юге Москвы.

Тем временем библиотека имени Маяковского откроется в Санкт-Петербурге после реконструкции. Торжественное мероприятие пройдет 7 октября, гости увидят мультимедийное шоу.