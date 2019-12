Фиксики, Беслан и Билли Айлиш. YouTube назвал самые популярные ролики и клипы 2019 года

Видеохостинг Youtube составил рейтинг самых популярных в России видео за 2019 год. В него вошли самые просматриваемые ролики и музыкальные клипы.

По итогам года первое место заняла пародия на детский мультфильм «Фиксики» под названием «Чинилы и большой секрет», который создал блогер Сыендук.

Второе место досталось документальному фильму Юрия Дудя «Беслан. Помни».

Третью строчку рейтинга занял выпуск программы «Вечерний Ургант» с певицей Билли Айлиш.

Первое и второе место среди клипов заняли ролики Артура Пирожкова «Зацепила» и «Алкоголичка» соответственно.

Третье досталось дуэту Artik & Asti с композицией «Грустный дэнс».

Новый клип Билли Айлиш на песню Хanny из дебютного альбома When we all fall asleep, where do we go за сутки набрал 3,3 миллиона просмотров и 870 тысяч «лайков». Режиссером клипа стала сама исполнительница.