facebook_pixel
    19 января 2021, 15:43

    Фигуру Берии установят на ВДНХ

    Анатолий Минкин

    Фигура наркома СССР Лаврентия Берии станет частью экспозиции в павильоне «Росатома» на ВДНХ. Об этом в беседе с «Интерфаксом» заявил глава департамента коммуникаций госкорпорации Андрей Черемисинов.
    Фигуру Берии установят на ВДНХ

    Он пояснил, что сама экспозиция будет посвящена Советскому атомному проекту. В инсталляции восстановят интерьеры прошлого и установят экспонаты того времени. Зрители, как в кино, смогут следить за созданием первой атомной бомбы. Внутри пространства установят фигуры причастных к ее созданию.

    «Это не скульптуры, это больше всего похоже на восковые фигуры. Восковая фигура Берии является одной из десятка этих восковых фигур», — пояснил Черемисинов.

    По его словам, в части экспозиции, посвященной Семипалатинскому полигону, появятся фигуры участников советского ядерного проекта, в том числе Игоря Курчатова, Кирилла Щелкина, Юлия Харитонова и того же Лаврентия Берии. То есть всех, кто имел отношение к испытаниям первой атомной бомбы.

    Черемисинов особо уточнил, что в данном случае речь идет не о скульптуре, а просто о фигуре наркома как части экспозиции.