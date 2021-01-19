Фигуру Берии установят на ВДНХ

Он пояснил, что сама экспозиция будет посвящена Советскому атомному проекту. В инсталляции восстановят интерьеры прошлого и установят экспонаты того времени. Зрители, как в кино, смогут следить за созданием первой атомной бомбы. Внутри пространства установят фигуры причастных к ее созданию.

«Это не скульптуры, это больше всего похоже на восковые фигуры. Восковая фигура Берии является одной из десятка этих восковых фигур», — пояснил Черемисинов.

По его словам, в части экспозиции, посвященной Семипалатинскому полигону, появятся фигуры участников советского ядерного проекта, в том числе Игоря Курчатова, Кирилла Щелкина, Юлия Харитонова и того же Лаврентия Берии. То есть всех, кто имел отношение к испытаниям первой атомной бомбы.

Черемисинов особо уточнил, что в данном случае речь идет не о скульптуре, а просто о фигуре наркома как части экспозиции.