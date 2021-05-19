Фигуристка Елена Ильиных снялась в клипе певицы Sia

Фигуристка, олимпийская чемпионка 2014 года Елена Ильиных поучаствовала в съемках клипа певицы Sia. Режиссером видео, опубликованного на YouTube-канале исполнительницы, стал возлюбленный спортсменки, актер балета Сергей Полунин, написало издание «Чемпионат».

Съемки проходили в Майами и на Аляске. В ролике Ильиных танцует в легком платье цвета фуксия на замерзшем озере и в закрытом помещении. Премьера клипа состоялась 18 мая.

«Песни Sia — особый мир, который покорил сердца миллионов слушателей, это фейерверк эмоций и чувств. Возможность прикоснуться к этому прекрасному миру музыки и поделиться своей историей — это огромный кредит доверия нашей команде», — заявила фигуристка.

Напомним, Ильиных закончила спортивную карьеру весной 2019 года. Кроме золотой медали в Сочи-2014, она завоевала бронзу в танцах на льду среди пар вместе с Никитой Кацалаповым. Еще Елена — серебряный призер командного чемпионата мира — 2015 в Токио, а также двукратная серебряная и бронзовая медалистка чемпионатов Европы в паре.