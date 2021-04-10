Фиби Уоллер-Бридж сыграет в пятом фильме об Индиане Джонсе

Создательница и звезда сериала «Дрянь» актриса Фиби Уоллер-Джонс присоединится к актерскому составу последнего фильма об Индиана Джонсе через 41 год после выхода на экраны первого фильма. Она сыграет вместе с 78-летни Харрисоном Фордом в пятой серии франшизы о легендарном герое-археологе.

Кого она сыграет, пока неизвестно. Как стало известно Sky News, режиссером фильма назначен Джеймс Мэриголд, известный зрителям по фильму «Ford против Ferrari». Стивен Спилберг будет сопродюсером фильма вместе с Кэтлин Кеннеди, Фрэнком Маршаллом и Саймоном Эмануэлем.

Композитор Джон Уильямс вернется в студию, чтобы записать музыку для последнего приключения Джонса.

Пятый фильм выйдет на экраны 29 июля 2022 года — более чем через 14 лет после выхода последней части и через 41 год после дебюта персонажа.

В феврале 2021 года стало известно, что Уоллер-Бридж сыграет вместе с Дональдом Гловером в перезагрузке Amazon «Мистер и миссис Смит», основанной на фильме 2005 года с Брэдом Питтом и Анджелиной Джоли в главных ролях.

За роль Индианы Джонса Харрисон Форд не раз номинировался на различные премии и был отмечен «Золотым глобусом» за вклад в кинематограф.