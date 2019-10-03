Фестивали, велозаезды, концерты и выставки. «Лето в Подмосковье» — 2019 запомнится яркими эмоциями
Искусствоведы говорят, понять то, что зашифровал художник в картине, можно только посредством музыки. Зрители, приглашенные на этот вечер, смогут разгадать тайны мастеров.
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Картины, которые транслируют на больших экранах, представлены в МВК «Новый Иерусалим». Несколько дней назад здесь открылась выставка-сенсация «Цвет. 90 шедевров из музеев Подмосковья». Выставка представляет собой восемь залов, разделенных по цветовым блокам. Картины размещены именно по принципу цвета, такого не было нигде и никогда. Все эти шедевры можно увидеть в одном месте. Выставка продлится до 29 марта.
«Сегодня здесь открыта потрясающая выставка в честь 90-летия Подмосковья. Мы всех ждем, продолжаются наши подмосковные вечера. Пусть сейчас это не опен-эйры, но мы приглашаем всех в гости», — отметила руководитель Комитета по туризму Московской области в ранге министра Наталья Галкина.
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Также на вечере подведут итоги регионального проекта «Лето в Подмосковье». Этот проект объединил все муниципалитеты области. На протяжении всего лета там проводили спортивные, гастрономические и культурные мероприятия.
«Лето в Подмосковье» — это большая программа, объединяющая в себе туристические маршруты, невероятные концерты на всей территории нашего Подмосковья. И сегодня наш заключительный в этом сезоне концерт «Подмосковные вечера», на котором мы и подводим итоги нашего лета», — сказала Наталья Галкина.
Она заявила, что в следующем году программа продолжится и будет расширена.
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«Это был наш первый шаг. В следующем году нужно быть более открытыми. Мне очень хочется, чтобы на следующий год у нас было больше людей, туристов, гостей, которые к нам приезжают и посещают наши мероприятия, города, наши события, наши музеи», — добавила Галкина.
Среди самых значимых мероприятий прошедшего лета Наталья Галкина назвала фестиваль «Сыр. Пир. Мир», который собрал более 100 тысяч людей, благотворительные велозаезды, которые познакомили участников с городами области, а также фестиваль Чайковского в Клину.