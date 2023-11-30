Культура 30 ноября 2023, 15:55 Фестиваль «ЗооАрт» стартовал в Петербурге

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Фестиваль современного анималистического искусства «ЗооАрт» стартовал в государственном музее скульптуры Северной столицы. Открытие приурочили к Всемирному дню домашних животных. Об этом сообщил сайт «Санкт-Петербург».

Посетители смогут насладиться выставками и плакатами, авторами которых стали школьники и студенты. Стили отличаются разнообразием: живопись, графика, принты на ткани.

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Программа также включает мастер-классы, выступления музыкантов и презентации приютов для собак и кошек. Мероприятие завершится 15 января.