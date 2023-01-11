Культура 11 января 2023, 13:45 Фестиваль «Зимний бардовский» пройдет в Тюмени в феврале

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Тюмень в феврале примет фестиваль авторской песни «Зимний бардовский». Об этом сообщило RT со ссылкой на «Вслух.ру».

Фестиваль пройдет с 24 по 26 февраля, а заявку можно подать до 13 февраля. В программе — два дня выступлений и заключительный концерт. На «Зимнем бардовском» ждут артистку московского театра Елены Камбуровой Елену Фролову и ансамбль «Камертон» из Омска.

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Высупления пройдут в номинациях «Исполнители песен», «Авторы-исполнители», «Дуэты и ансамбли», «Поэзия» (авторы стихов), «Поющая семья».

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