Музыкальный фестиваль Woodstock пройдет под Тулой 14 сентября

Международный туристический комплекс «Золотой город» под Тулой примет Woodstock. На музыкальном фестивале в честь 50-летия трехдневного марафона музыки и искусства в США в 1969 году выступят очевидцы тех событий.

«Здесь (на площадке „Золотой город“) на трех сценах сыграют зарубежные звезды, которые выступали еще 50 лет назад на первом фестивале Wооdstосk. На фестиваль приглашены непосредственные очевидцы революционного события, музыканты культовых, легендарных групп: Jimi Hendrix Experience, которая включена в зал славы рок-н-ролла и Grateful Dead, известная благодаря уникальному и эклектичному стилю своих песен», — говорится в пресс-релизе организаторов мероприятия.

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Вместе с рок-звездами также выступят и современные музыканты из России, США, Дании, Германии, Кубы, Польши и Греции, которые «примут эстафету и объединят в едином порыве дух первого Wооdstосk и любовь к рок-музыке».

Фестиваль Woodstock 50 был анонсирован в начале 2019 года и должен был состояться 16–18 августа 2019 года на автодроме Уоткинс-Глен в штате Нью-Йорк (США), но был отменен организаторами.

Первый фестиваль прошел в августе 1969 года в США (штат Нью-Йорк). Этот большой концерт стал символом пацифизма и идей мирной романтики, а также был назван в средствах массовой информации «тремя днями мира и музыки».