Культура 15 февраля 2023, 13:58 Фестиваль в честь 100-летия со дня рождения дирижера Бадхена откроется в Петербурге

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Общероссийский фестиваль «Музыка верит в лучшее», приуроченный к 100-летию со дня рождения известного дирижера Анатолия Бадхена, откроется в Санкт-Петербурге 17 февраля. Об этом сообщила «Российская газета».

По данным RT, памятное мероприятие начнется с выступления эстрадно-симфонического оркестра имени Анатолия Бадхена. Также на сцену выйдут солистка Михайловского театра Дарья Тарасова и контратенор Александр Бармин.

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Отмечается, что фестиваль проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

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