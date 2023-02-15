15 февраля 2023, 13:58
Фестиваль в честь 100-летия со дня рождения дирижера Бадхена откроется в Петербурге
Общероссийский фестиваль «Музыка верит в лучшее», приуроченный к 100-летию со дня рождения известного дирижера Анатолия Бадхена, откроется в Санкт-Петербурге 17 февраля. Об этом сообщила «Российская газета».
По данным RT, памятное мероприятие начнется с выступления эстрадно-симфонического оркестра имени Анатолия Бадхена. Также на сцену выйдут солистка Михайловского театра Дарья Тарасова и контратенор Александр Бармин.
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Отмечается, что фестиваль проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
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