Культура 28 июня 2023, 12:22 Фестиваль «Усадьбы Москвы» пройдет в столице в июле–сентябре Сергунина: фестиваль «Усадьбы Москвы» пройдет с 1 июля по 30 сентября на 15 площадках Пресс-служба Мостуризма

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Фестиваль «Усадьбы Москвы» пройдет в столице с 1 июля по 30 сентября на 15 исторических площадках, сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.

Фестиваль пройдет на 15 исторических площадках. Откроется он уже в ближайшие выходные в усадьбах Кусково и Измайлово. Наталья Сергунина заместитель мэра Москвы

Мероприятия будут проходить по выходным дням. Фестиваль поможет жителям и гостям столицы познакомиться с московскими усадьбами. Его площадками также станут музей-заповедник «Царицыно», Петровский путевой дворец, усадьбы Остафьево, Свиблово, Воронцово и другие.

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В течение трех месяцев в столице проведут больше 270 мероприятий, большинство из которых будут бесплатными. Каждый из архитектурно-парковых ансамблей создаст оригинальную программу лекций, иммерсивных спектаклей, мастер-классов и литературных чтений.

Ранее москвичей пригласили на финальные концерты музыкального фестиваля «Зарядье».