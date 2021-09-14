Фестиваль уличного искусства пройдет в Петербурге

Фестиваль уличного искусства и культуры пройдет на «Тинькофф Арене» в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила газета «Петербургский дневник».

В организации фестиваля принял участие Комитет по культуре города. В программу войдут шоу уличных артистов: комедиантов, гимнастов, трубадуров и вольных художников. В их выступлениях будет использоваться мультимедийная техника, световизуальные инсталляции и спецэффекты.

Главным событием станут представления уличных театров. В том числе, театра пластики рук Hand made, театра пантомимы Sotvorenie, театра оригинального жанра Bambola и других.