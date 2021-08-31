Фестиваль «Цветочный джем» начнется в Москве 1 сентября

Фестиваль «Цветочный джем» откроется в Москве 1 сентября. Посетить его смогут жители Москвы и гости столицы до 1 октября. Об этом сообщило «Утро.ру».

На фестивале будет работать гастрономическая ярмарка «Лето в городе», а также пройдет конкурс ландшафтного дизайна.

«После пика пандемии ковида немножко город придет в себя. Несмотря на то, что есть проблемы, мы стараемся, чтобы он жил нормальной жизнью», — отметил мэр Москвы Сергей Собянин.

На площади Революции создадут русский лес. Посетители смогут полюбоваться березами, вечнозелеными соснами и елями, а также попробовать блюда русской народной кухни.

Переход от Манежной площади к площади Революции украсят липами и цветниками в классическом русском стиле. При этом в Столешниковом переулке возведут южный курорт с перголой, увитой пышной глицинией и плетистыми розами.