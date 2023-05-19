Культура 19 мая 2023, 15:23 «Фестиваль трех юбилеев» пройдет в Нижегородской филармонии имени Ростроповича

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В филармонии имени Ростроповича в Нижнем Новгороде с 27 по 31 мая будет проходить «Фестиваль трех юбилеев». Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород».

Мероприятие посвящено композитору Сергею Рахманинову, оперному певцу Федору Шаляпину и писателю Максиму Горькому. В праздничных концертах примут участие знаменитые гости. На сцене ожидается появление Дениса Мацуева, Юрия Башмета и Московского камерного ансамбля «Солисты Москвы».

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«Предстоящий „Фестиваль трех юбилеев“ — это своеобразная „машина времени“. Она вернет нас в эпоху трех гениев — Рахманинова, Горького и Шаляпина, которых объединяла творческая и человеческая дружба, связанная с Нижним Новгородом!» — рассказала худрук и директор Нижегородской филармонии Ольга Томина.

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