Фестиваль «Таврида. АРТ» пройдет в сентябре

Фестиваль «Таврида. АРТ» пройдет в Крыму с 8 по 12 сентября. Мероприятие состоится в третий раз. На фестивале объединят все направления искусства. «Таврида. АРТ» станет самой большой площадкой России для самореализации творческих молодых людей. Об этом сообщил «Ридус».

В фестивале смогут принять участие молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет. Заявку на участие необходимо отправить до 1 августа, заполнив форму на сайте фестиваля tavrida.art. К заявке необходимо приложить свое портфолио.

«Цель фестиваля „Таврида. АРТ“ — не просто собрать лидеров изменений, но и создать для них самые эффективные и комфортные условия для совместного обучения, работы и творчества. Мы хотим мотивировать участников с разными наборами компетенций объединяться в проектные группы, способные успешно воплощать идеи в мире креативной экономики», — заявил руководитель арт-кластера «Таврида» Сергей Першин.