Фестиваль современного танца «Пятилетка» пройдет в Петербурге

С 30 марта по 3 апреля в Санкт-Петербурге пройдет фестиваль современного танца «Пятилетка». Об этом сообщил «Петербургский дневник».

Фестиваль проведут на сцене Театра Академии танца Бориса Эйфмана. Раньше проведением мероприятия занимался Дом танца «Каннон данс» раз в пять лет. Теперь фестиваль проводится каждый год.

«Мы всегда находили возможности и силы поддерживать отечественный современный танец даже в самые сложные времена, мы продолжаем это делать и сегодня», — обозначил директор «Пятилетки» Вадим Каспаров.