Культура 14 сентября 2023, 12:21 Фестиваль современного искусства пройдет в «Новом Манеже» в Москве Фестиваль «Стритартерия Fest» пройдет в «Новом Манеже» в Москве с 6 по 8 октября Фото: Московский продюсерский центр / Сайт мэра и правительства Москвы

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Фестиваль современного искусства «Стритартерия Fest» пройдет в «Новом Манеже» в столице с 6 по 8 октября. Об этом сообщила пресс-служба Московского продюсерского центра.

Во время фестиваля «Стритартерия Fest» в креативном пространстве «Новый Манеж» посетители смогут ознакомиться с работами участников второго сезона арт-проекта «Контуры культуры». Гости увидят цифровые картины и пообщаются с деятелями арт-индустрии.

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В программе фестиваля запланировали выставку работ молодых художников, лекции, мастер-классы, паблик-токи и кинопоказы Московской школы кино. Все мероприятия будут бесплатными, но для участия в них понадобится предварительная регистрация на сайте фестиваля.

В первый день мероприятия, 6 октября, будут выступать представители медиа, которые поделятся опытом пиара в области культуры, СМИ, рекламы и работы над телевизионными проектами.

Директор Московской школы современного искусства Михаил Левин 7 октября познакомит посетителей с арт-интервенцией в городское пространство, а 8 октября художник, скульптор и перформер Роман Ермаков проведет лекцию о связи между искусством и урбанистикой и расскажет о паблик-арте.

Гости фестиваля смогут также ознакомиться с работами студентов Московской школы кино. Лекции с кинопоказами будут идти с 20:00 до 22:00 в течение трех дней фестиваля.

Ранее стало известно, что выставка о Пушкине, Тютчеве и Аксакове откроется в московском Государственном музее истории российской литературы имени В. И. Даля.