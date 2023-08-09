Культура 09 августа 2023, 16:18 Фестиваль славянского искусства пройдет в Москве 19 и 20 августа Фестиваль «Русское поле» пройдет в музее-заповеднике «Коломенское» в Москве РИА «Новости»

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В следующие выходные, 19 и 20 августа, в музее-заповеднике «Коломенское» в Москве пройдет межрегиональный фестиваль славянского искусства «Русское поле». Мероприятие анонсировал руководитель столичного департамента национальной политики и межрегиональных связей Виталий Сучков на пресс-конференции.

Для гостей проведут конкурс военно-патриотической песни и танца «Моя великая Россия». Также для них откроют площадку, которую посвятят 80-летию прорыва блокады Ленинграда.

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На фестиваль приедут представители из 66 регионов, а также из Белоруссии и Узбекистана.

«Мы ожидаем, что, в общей сложности, только участников нашего фестиваля будет более 1,5 тысячи человек», — подчеркнул Сучков.

Вход на мероприятие — свободный.

Ранее москвичей пригласили на этнический фестиваль «День Индии — 2023».