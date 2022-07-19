Фестиваль «Шукшинские дни на Алтае» начался в Барнауле

Всероссийский фестиваль «Шукшинские дни на Алтае», посвященный Василию Шукшину, начался в Барнауле 19 июля. Об этом сообщила «Алтайская правда» со ссылкой на министерство культуры региона.

Открытие фестиваля состоялось у памятника Василию Шукшину. Далее в библиотеке имени Шишкова запланированы встречи с литераторами, кинематографистами и другими деятелями культуры.

Торжественная церемония открытия XXIV Всероссийского Шукшинского кинофестиваля пройдет в Алтайском театре драмы, написало РИА ФАН. В кинотеатре «Мир» покажут фильм «Мятный пряник» режиссера Андрея Карасова.