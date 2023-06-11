Культура 11 июня 2023, 17:27 Фестиваль северного кино на ПМЭФ откроет академия «Дух Огня»

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В рамках фестиваля «Душа России. Север» академия «Дух Огня» представит на киностудии «Ленфильм» фестиваль северного кино. Его откроют предпремьерным показом документального фильма «Югорские новеллы».

Продюсерами ленты, состоящей из пяти новелл, выступили администрация ХМАО, фонд «Росконгресс» и ПАО НК«Роснефть».

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Фильм расскажет о людях, которые не хотят жить в больших городах и сознательно сделали выбор в пользу родовых угодий или поселков югорской земли.

Основой новелл «Путь к истокам», «Своя земля», «Принять вызов», «Бесстенный дом» и «Помнить старые сказки» стали истории людей разных профессий, которые любят и чтят свой край, хотят сохранить национальную культуру, обычаи и быт предков и передать их детям. Главными героями короткометражек стали хранительница старинных хантыйских рецептов, фельдшер санавиации, учительница музыки, современная охотница и оленевод-философ.

Режиссировал и продюсировал фильм Александр Авилов, автор более 100 документальных фильмов и телепрограмм и обладатель множества международных наград в области кино и телевидения.

С каждым героем в ходе съемок он провел более недели, снимая простые трудовые будни людей — охоту и ловлю рыбы, заготовку ягеля для оленей, дежурства в Центре медицины катастроф, вылет на вызовы в отдаленные места Югры, преподавание музыки детям, выпечку хлеба и приготовление традиционных блюд.

«Мы смотрели присланные видео, новостные сюжеты местных телеканалов, читали статьи. Очевидные герои всегда на виду, а нам хотелось неочевидных. Я подумал, что новелльная форма позволит рассказать больше историй» — пояснил Авилов выбор формата для фильма.

Новеллы снимали в Ханты-Мансийске, сельском поселении Казым, в центре историко-культурного наследия «Касум ех», селе Саранпауль, деревне Хурумпауль, в родовых угодьях Охть-Юхан и на реке Пим.

Киностудия «Ленфильм» — одна из официальных культурных площадок Петербургского международного экономического форума в 2023 году.