Культура 01 декабря 2022, 00:00 Фестиваль Samara Ground Art состоится в Самаре в декабре

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В Самаре состоится фестиваль Samara Ground Art, посвященный искусству и рекламе. Мероприятие проведут в декабре 2022 года. Об этом сообщил «Царьград».

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Организатором Samara Ground Art станет «Институт современной женщины». Данный фестиваль является международным. В Самаре он проходит уже в третий раз. В ходе фестиваля художники создадут муралы — большие картины, а также другие арт-объекты. Мероприятие пройдет при поддержке министерства культуры региона.