Фестиваль «Русское поле» пройдет в Москве 27 августа

В музее-заповеднике «Коломенское» в Москве 27 августа пройдет главный фольклорный фестиваль «Русское поле». Организаторы ожидают около двух тысяч человек из 49 регионов России, а также гостей из Турции, Узбекистана и Белоруссии. Об этом написал сайт kp.ru.

По словам руководителя Оргкомитета и главного режиссера-постановщика фестиваля Маргариты Железновой, для гостей подготовлены песни, танцы, конкурсы, народные промыслы, традиционные русские блюда.

«Все за два года соскучились по фестивалю. Будем очень рады принять наших участников наконец-то в Москве», — добавила Железнова.

Кроме того, на фестивале планируется сварить более двух тонн каши.