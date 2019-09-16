Фестиваль Russian Woodstock прошел в Тульской области

Международный туристический комплекс «Золотой город» под Тулой 14 сентября принял фестиваль Woodstock. Мероприятие состоялось в честь 50-летия знаменитого трехдневного музыкального марафона в США в 1969 году.

«Это глоток свободы. Тогда, пятьдесят лет назад, полмиллиона человек на три дня объединились, преодолев пробки в пятьдесят миль, оказавшись без еды, воды и крыши над головой ради этой свободы», — привели в пресс-релизе слова продюсера и инициатора фестиваля Игоря Сандлера.

Музыкальный фестиваль Woodstock пройдет под Тулой 14 сентября Подробнее

Он отметил, что одной из главных задач организаторов фестиваля была «качественная музыка мирового уровня и колоссальная энергия со сцены».

На Russian Woodstock выступили десятки музыкантов, в числе которых были даже участники легендарного американского фестиваля.

Фестиваль Woodstock 50 был анонсирован в начале 2019 года и должен был состояться 16–18 августа 2019 года на автодроме Уоткинс-Глен в штате Нью-Йорк (США), но был отменен. Тогда русскую версию решили провести концерт в Тульской области, в России.

Первый фестиваль прошел в августе 1969 года в США (штат Нью-Йорк). Это крупнейшее музыкальное событие XX века стало символом пацифизма и идей мирной романтики.