Культура 10 июля 2023, 14:13 Фестиваль «Ретрорейс» в Москве посетили более 30 тысяч человек Музей транспорта Москвы: фестиваль «Ретрорейс» 9 июля посетили более 30 тысяч человек Музей Транспорта Москвы

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Второй городской фестиваль «Ретрорейс», приуроченный к празднованию Дня московского транспорта, посетили более 30 тысяч человек, сообщили ТАСС в пресс-службе Музея транспорта Москвы.

На фестивале «Ретрорейс» показали более 120 ретромашин, которые можно было увидеть на улицах столицы в 1970-1980-х годах. Среди них были не только легковые автомобили, но и грузовые, городской транспорт и спецтехника. Музей транспорта Москвы представил 30 экспонатов из своей коллекции, включая автобусы ЗИЛ-158В и ЛАЗ-695Е, грузовые автомобили МАЗ-200 и ГАЗ-93Б, а также легковые ГАЗ 24-04 «Волга» и МЗМА-400-420 «Москвич».

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Также в рамках фестиваля организовали ярмарку-распродажу «Ленинградский ГаражСейл», провели настольные игры, турнир по домино. Для детей прошли мастер-классы по 3D-моделированию, сборке мотора от музея «М.О.С.Т», созданию собственного дизайна автомобиля и пластилиновой анимации, а также викторина «Самостоятельный пешеход» и мастер-класс «Засветись» от ЦОДД. В заключение вечера посетителям показали несколько номеров из мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой».

Для удобства гостей ходил специальный ретротрансфер на автобусах ЛиАЗ-677М и высокопольном ЛАЗ-695, ставших символами советской эпохи. Еще один ретроавтобус возил посетителей по специальному экскурсионному маршруту по историческим улицам Москвы.

Ранее сообщалось, что фестиваль «Дружба народов» пройдет в Москве с 13 по 16 июля на ВДНХ.