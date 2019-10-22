Фестиваль православного кино «Радонеж» состоится в Москве

На фестивале представят киноработы из разных стран мира, среди которых также Грузия, Сербия, Греция. Международный фестиваль кино- и телепрограмм «Радонеж» проводят с 1995 года.

Однако один из членов жюри Александр Богатырев заявил, что эфир фестивалю не дали, несмотря на потребность в высокодуховном кино. Он отметил, что православное кино стало энциклопедичным. Так, из кинолент можно узнать о первых веках христианства, об истории Византии, Ближнего Востока и Северной Африки, где возникли первые монастрыри, о современном Афоне и многих греческих обителях. Также во многих фильмах рассказывается история нашей Родины и Русской Православной Церкви.