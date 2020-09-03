Фестиваль памяти Довлатова пройдет в Петербурге 5 и 6 сентября

В этом году мероприятия будут посвящены «бронзовому веку» русской литературы. Анастасия Принцева, организатор фестиваля, рассказала, что литераторы будут обсуждать произведения 1960–1970 годов.

«Круглые столы будет вести Лев Лурье», — приводит слова Принцевой РИА ФАН.

Также в фестивале примут участие Валерий Попов, Глеб Морев, Валерий Шубинский, Дмитрий Быков и другие. Художник Михаил Беломлинский подготовил выставку к «Дню Д». Будет и джазовый концерт, в котором примут участие Владимир Волков и Алексей Чижик.