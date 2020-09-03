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    03 сентября 2020, 15:48

    Фестиваль памяти Довлатова пройдет в Петербурге 5 и 6 сентября

    Анастасия Кременчугская

    Ежегодный фестиваль памяти Сергея Довлатова и его времени «День Д» пройдет в Петербурге 5 и 6 сентября. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург».

    В этом году мероприятия будут посвящены «бронзовому веку» русской литературы. Анастасия Принцева, организатор фестиваля, рассказала, что литераторы будут обсуждать произведения 1960–1970 годов.

    «Круглые столы будет вести Лев Лурье», — приводит слова Принцевой РИА ФАН.

    Также в фестивале примут участие Валерий Попов, Глеб Морев, Валерий Шубинский, Дмитрий Быков и другие. Художник Михаил Беломлинский подготовил выставку к «Дню Д». Будет и джазовый концерт, в котором примут участие Владимир Волков и Алексей Чижик.

    Новости SMI.FM