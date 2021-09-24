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    24 сентября 2021, 22:33

    Фестиваль паблик-арта «Арт-проспект» начался в Петербурге

    Полина Гребенщикова

    Международный фестиваль паблик-арта «Арт-проспект» стартовал в Петербурге. На нем свои проекты представят более 40 художников со всего мира, написала газета «Петербургский дневник».

    Из-за ограничений фестиваль пройдет частично в офлайн, частично в онлайн-пространстве.

    Тема фестиваля в этом году обозначена как «Формы солидарности». Организаторы утверждают, что большую часть в программе будут занимать перфомансы.

    Фестиваль проходит в креативном кластере Дома культуры, бывшем ДК имени Газа.