Фестиваль паблик-арта «Арт-проспект» начался в Петербурге

Международный фестиваль паблик-арта «Арт-проспект» стартовал в Петербурге. На нем свои проекты представят более 40 художников со всего мира, написала газета «Петербургский дневник».

Из-за ограничений фестиваль пройдет частично в офлайн, частично в онлайн-пространстве. Тема фестиваля в этом году обозначена как «Формы солидарности». Организаторы утверждают, что большую часть в программе будут занимать перфомансы. Фестиваль проходит в креативном кластере Дома культуры, бывшем ДК имени Газа.