Культура 14 июня 2023, 11:22 Фестиваль науки и культуры «ВДНХ: пространство открытий» пройдет в Москве Мэрия Москвы: фестиваль «ВДНХ: пространство открытий» пройдет с 14 июня по 8 июля Пресс-служба ВДНХ

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Фестиваль «ВДНХ: пространство открытий» пройдет с 14 июня по 8 июля на трех площадках главной выставки страны, сообщили в московской мэрии.

В павильоне «Рабочий и колхозница», центре «Космонавтика и авиация» и музее славянской письменности «Слово» состоится серия лекций. С посетителями встретятся российские популяризаторы науки и эксперты в области культуры. Среди них кандидат психологических наук Ольга Сварник, лингвист Максим Кронгауз, кинокритик Егор Москвитин, доктор биологических наук Вячеслав Дубынин и другие.

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Эксперты проведут лекции о снах, мозге и русском языке, о литературе и музыке, о космонавтике. Завершится фестиваль концертом рок-группы Artemiev.

Для желающих узнать больше об истории выставки подготовили лекцию «Боец с быком, или Краткая история животных на ВДНХ». Ее прочитает 28 июня в 19:00 искусствовед Кирилл Светляков.

Для посещения мероприятий потребуется регистрация на сайте ВДНХ.