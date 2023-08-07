Культура 07 августа 2023, 12:54 Фестиваль национального авторского джаза пройдет в Москве 26 августа В культурном центре «Москворечье» 26 августа пройдет фестиваль авторского джаза Сайт мэра и правительства Москвы

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В субботу, 26 августа, в культурном центре «Москворечье» пройдет фестиваль национального авторского джаза. Гости мероприятия не только услышат музыкальный концерт, но и смогут посетить выставки. Об этом сообщили на сайте мэра и правительства Москвы.

Для гостей фестиваля выступят народный артист России популярный джазовый гитарист Алексей Кузнецов, известные оркестры, детский коллектив «Джазомания» и многие другие исполнители.

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Кроме это для москвичей проведут выставки фотографий, виниловых пластинок и покажут экспозицию «Иконы джаза».

Также в центре «Москворечье» будут работать зоны с мастер-классами, а в концертном зале покажут спектакль «Бродский Jazz».

Ведущий фестиваля станет джазовый обозреватель, радио- и телеведущий Михаил Митропольский.

Ранее стало известно, что молодые музыканты из Москвы выступят на фестивале Kustendorf CLASSIC в Сербии.