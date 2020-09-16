Фестиваль народного творчества возрождаемых усадеб пройдет в Солнечногорске

Фестиваль народного творчества возрождаемых усадеб России пройдет 18 сентября в Московской области. Мероприятие состоится на территории усадьбе Середниково.

«Гости увидят представления в нескольких жанрах: танцевальном, вокальном, фольклорном, классическом и других», — цитирует РИАМО пресс-службу комитета по туризму Подмосковья.

Помимо дискуссионно-практического форума владельцев исторических усадеб, на фестивале пройдут выступления 10 творческих коллективов возрождаемых усадеб из восьми регионов России. Гости фестиваля смогут увидеть фото уже возрожденных усадеб, у которых появились новые владельцы, и снимки усадеб в плохом состоянии, которые ждут новых хозяев.

На фестивале будут работать активисты организации «Усадебные волонтеры» и добровольцы организаций-участниц программы «Волонтеры культуры» федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура».

Начнется мероприятие в 10:00 18 сентября.

Подмосковные усадьбы начали открывать свои двери для туристов в конце июня. Как сообщали власти региона, все открытия были согласованы с Роспотребнадзором.