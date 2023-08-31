Культура 31 августа 2023, 19:00 Фестиваль «Музыка балконов» в Нижнем Новгороде посетили около трех тысяч гостей

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В Нижем Новгороде завершился фестиваль «Музыка балконов», гостями которого стали около трех тысяч человек. Об этом сообщил сайт pravda-nn.ru со ссылкой на министерство культуры региона.

Артисты выступали с балконов знаковых культурных учреждений города. Для зрителей выступили солисты различных российских театров. В частности, из Мариинского и Михайловского, а также Самарского оперного театра, ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А. В. Александрова и других.

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