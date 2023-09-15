Культура 15 сентября 2023, 11:22 Фестиваль «Москва встречает друзей» пройдет в столице в октябре Международный фестиваль «Москва встречает друзей» пройдет с 1 по 10 октября Сайт мэра и правительства Москвы

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С 1 по 10 октября в столице пройдет юбилейный ХХ Международный фестиваль «Москва встречает друзей». В нем примут участие молодые дарования. Об этом сообщили на сайте мэра и правительства Москвы.

В программу войдут 14 концертов и две выставки. Они состоятся на таких площадках, как Московский международный дом музыки (Светлановский зал), сцена театра «Мастерская Петра Фоменко», Государственный академический Большой театр (Бетховенский зал), а также в различных галереях, школах и госпиталях.

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Кроме того, в рамках фестиваля пройдут пять онлайн-концертов, мастер-классы, а также вручение музыкальных инструментов, специальных призов «Милосердие» и именных стипендий.

Ранее стало известно, что фестиваль «Подмосковье — территория дружбы» пройдет в Мытищах 16 сентября.