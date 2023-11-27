Культура 27 ноября 2023, 12:50 Фестиваль «Мосартфест» пройдет в столице с 15 по 17 декабря Лекции и мастер-классы проведут на фестивале «Мосартфест» 15–17 декабря Сайт мэра и правительства Москвы

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Творческий фестиваль «Мосартфест» пройдет в столице с 15 по 17 декабря. Помимо маркета, посетителей будут ждать образовательные лекции, интерактивные мастер-классы, конкурсы и концерты. Об этом сообщил руководитель столичного департамента культуры Алексей Фурсин.

В событии примут участие более 150 талантливых художников, скульпторов и мастеров народных промыслов.

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«Мы задействовали пять площадок в шаговой доступности от метро», — рассказал Фурсин.

Мероприятия проведут в пространстве галерей «Здесь на Таганке», «Беляево», «Нагорная», «Давыдково» и «На Песчаной». Посетители смогут не только насладиться искусством, но и приобрести различные творческие работы и получить профессиональные советы от художников и дизайнеров по оформлению новогоднего интерьера.

Фестиваль, организованный объединением «Выставочные залы Москвы», призван поспособствовать популяризации современного искусства. Площадки будут работать с 12:00 до 21:00.

Ранее москвичей пригласили на фестиваль «Мастерская подарков».