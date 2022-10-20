Фестиваль «Меридианы дружбы» состоялся в Санкт-Петербурге | 360°

Культура 20 октября 2022, 21:54 Фестиваль «Меридианы дружбы» состоялся в Санкт-Петербурге

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Фестиваль «Меридианы дружбы» в рамках Международного десятилетия языков коренных народов прошел в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила газета «Петербургский дневник».

На мероприятии гости смогли познакомиться с выставкой изобразительного и декоративно-прикладного творчества от студентов Российского государственного гидрометеорологического университета.

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Также для гостей прошло множество мастер-классов и конкурсная программа. Жюри выбрали лучшие творческие номера о традициях различных народов, а также оценили национальные кухни и игры.

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