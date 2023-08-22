Культура 22 августа 2023, 16:40 Фестиваль «Маяк» в Геленджике придет на смену «Кинотавру» Актер Гармаш: фестиваль российского кино «Маяк» станет аналогом «Кинотавра» Unsplash

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Киносмотр «Маяк» придет на смену фестивалю «Кинотавр», который традиционно проводили в Сочи. Первое такое мероприятие состоится в Геленджике, рассказал РИА «Новости» актер Сергей Гармаш.

В прошлом году легендарный «Кинотавр» не проводили, поскольку его организатор покинул Россию. «Маяк» станет аналогом этого фестиваля, подчеркнул артист. Всего в Минкультуры России в феврале 2023 года поступило 142 заявки от организаторов киносмотров. Ведомство одобрило 66 из них.

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В июле министерство культуры запустило совместные кинопроекты с Ираном. Одним из важнейших мероприятий станет форум «каспийской пятерки». В республике также пройдут дни духовной культуры России. В ближайшее время страны планируют подписать соглашение о кинопроизводстве, сообщал RT.

В Нижнем Новгороде с 7 по 13 июля прошел кинофестиваль «Горький fest». Желающие могли посетить мероприятие бесплатно после предварительной регистрации. В рамках фестиваля состоялись не только показы фильмов — для посетителей провели ряд лекций.