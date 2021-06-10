Фестиваль Locals Only перенесли из-за ковида у Noize MC

Фестиваль Locals Only, который должен был пройти 19 июня на Гребном канале в Москве, перенесли. У хедлайнера мероприятия Noize MC выявили коронавирус. Об этом сообщила «Газета.ru», сославшись на организаторов.

Новая дата пока не утверждена. В оргкомитете опровергли перенос фестиваля на 3 июля, о чем ранее Noize MC написал у себя в Instagram.

«Подтверждаем перенос фестиваля по независящим от нас причинам. Подтвердить дату, заявленную Иваном пока не можем, так как она не согласована со всеми артистами. С Нойзом, как хэдлайнером, первым обсудили этот вопрос — и очень жаль, что он сразу выдал не подтвержденную окончательно информацию в Сеть», — заявил один из организаторов.

Он пообещал анонсировать информацию, как только она появится. Также горожанам пообещали сделать все возможное для проведения музыкального мероприятия.

Noize MC 9 июня написал в соцсетях, что снова заразился коронавирусом. По этой причине рэпер перенес сразу несколько сольных концертов и фестивалей.

Кроме Noize MC, на Locals Only должны были выступить «Хлеб», Дора, ЛАУД, MC Сенечка, Bicycles for Afghanistan.

Locals Only — музыкальный и серфинг-фестиваль. На нем собираются артисты, а также титулованные серферы и представители других видов экстремального спорта.