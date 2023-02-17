Культура 17 февраля 2023, 00:05 Фестиваль ледовых скульптур «КроншЛед» стартовал в парке «Остров фортов»

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Фестиваль ледовых скульптур «КроншЛед» начался в Кронштадтском районе Санкт-Петербурга. Мероприятие будет проходить в музейно-историческом парке «Остров фортов». Об этом сообщила Neva.Today со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Фестиваль продлится до 2 марта. Для посетителей представили 15 скульптур. Среди них — ледяные Петр I и Екатерина II.

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Также на выставке можно посмотреть на архитектурную композицию Морского собора с ангелами и гербовый символ Кронштадта из льда.

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Экспозицию приурочили к 320-летию Санкт-Петербурга и Балтийского флота.