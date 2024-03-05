05 марта 2024, 12:52
Фестиваль ледовых скульптур «Кроншлед» пройдет в Петербурге
В Петербурге в пятницу, 8 марта, откроется фестиваль ледовых скульптур «Кроншлед». Об этом сообщило ОТР.
Фестиваль будет проходить в Нарышкином бастионе Петропавловской крепости до 17 марта. Зрители смогут увидеть работы лучших российских скульпторов, которые создали несколько десятков фигур. Специального для этого из Пермского края в Северную столицу привели 200 тонн льда.
Реклама
Вход для всех посетителей будет свободным.
Фестивали
Реклама
Реклама