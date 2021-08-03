Фестиваль Koktebel Jazz Party пройдет в Крыму

Koktebel Jazz Party состоится в Крыму в конце августа. Джазовый фестиваль регулярно проходит в Коктебеле начиная с 2003 года. Приятный средиземноморский климат привлекал множество творческих людей, в том числе музыкантов. За годы своего существования он успел стать визитной карточкой поселка. Об этом сообщили «Дни.ру».

Мероприятие пройдет с 20 по 22 августа. Организаторы подготовили две открытые сцены на коктебельской набережной. Посетители фестиваля смогут познакомиться с творчеством таких джазовых исполнителей, как Мариам Мерабова, Георгий Гаранян, Даниил Крамер, Валерий Гороховский, Павел Тимофеев, Electro Machine, «Уральский диксиленд». Также на мероприятии выступят зарубежные исполнители. Их имена организаторы фестиваля держат в секрете.

На фестивале уже выступали легенды мирового джаза: американский бас-гитарист и контрабасист Стенли Кларк, лауреат премии «Грэмми» за лучший альбом латинского джаза Гонсало Рубакальба (Куба), барабанщик Джимми Кобб (США), звезды ню-джаз Club Des Belugas (Германия), саксофонист Роберт Анчиполовский (Израиль).