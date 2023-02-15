Культура 15 февраля 2023, 16:54 Фестиваль «Книжные аллеи» могут посвятить Гоголю

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В Санкт-Петербурге 26 мая состоится фестиваль «Книжные аллеи». Среди потенциальных тем мероприятия — «Гоголь наш». Такой информацией поделился директор Дома книги Виталий Федоров. Об этом сообщил «Петербургский дневник».

Специалист пояснил, что в разработке концепции мероприятия принимают участие Комитет по печати и взаимодействию со СМИ, Дом книги, а также архитектор Евгений Спирин.

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Федоров подчеркнул, среди планов — обновить уличную мебель фестиваля. Также организаторы планируют сдвинуть сцену с ее традиционного места, чтобы открыть вид на памятник Гоголю.

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