Фестиваль «Кинотавр» открылся в Сочи в условиях повышенной безопасности

Церемония открытия в Сочи тридцать первого кинофестиваля «Кинотавр» в зале Зимнего театра впервые состоялась при полупустом зале. Гости были рассажены через кресло из-за пандемии коронавирусной инфекции. Участники фестиваля даже на красной дорожке старались соблюдать дистанцию.

Как сообщил корреспондент ТАСС, работники театра встречали гостей словами: «Надеваем маски, садимся через место друг от друга».

Заместитель министра культуры РФ Максим Ксензов заявил, что впервые приехал на кинофорум.

«Мы все в масках, ощущение, что нас снимают в кино. Это особенный опыт, мы его запомним, но, надеюсь, больше испытывать не будем», — сказал чиновник.

Со сцены он зачитал приветствие президента России Владимира Путина, который назвал «Кинотавр» одним из авторитетнейших кинофестивалей страны. Глава государства выразил надежду, что форум «будет содействовать продвижению лучших российских кинолент».

Фестиваль откроется показом анимационной картины Андрея Хржановского «Нос, или Заговор «не таких», и фильмом режиссера Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!».

Жюри «Кинотавра» возглавил режиссер Борис Хлебников. В конкурсную программу вошли 13 картин. Он надеется, что на конкурсе будет найден фильм-событие.

«Хочется, чтобы он стал «Кинотавром» больших открытий», — сказал Хлебников.

Кинофестиваль должен был состояться с 7 по 14 июня 2020 года. Из-за пандемии коронавируса его перенесли на более позднее время.