Фестиваль «Кинотавр» начался в Сочи

Фестиваль «Кинотавр» открылся в Сочи. Город принимает мероприятие уже 32-й раз. Президент фестиваля Александр Роднянский назвал программу смотра уникальной.

«В 32-й раз в Сочи собираются кинематографисты, чтобы представить свои собственные вселенные, свои собственные миры, чтобы предъявить их профессиональному сообществу, от которого зависит судьба авторского кинематографа», — сказал Роднянский. Цитату привел ТАСС.

Президент «Кинотавра» добавил, что жюри ждет уникальная программа, так как человечество переживает уникальное время.

Церемония открытия мероприятия была посвящена роли женщин в современном кинематографе. Участники встречи обсудили место России в мировой повестке по этой теме. Разговор провели в формате ток-шоу «Сестры». Также на торжественной церемонии выступила певица Manizha, представлявшая в 2021 году Россию на Евровидении.

«Это наш праздник, спасибо организаторам фестиваля, праздник — это всегда хорошее настроение. Мы будем журить максимально субъективно — надеюсь, это никак не отразиться на вашем хорошем настроении», — сказала глава конкурсной секции Чулпан Хаматова.

Всего в конкурсную программу вошли 15 российских фильмов. Из-за связанных с коронавирусом ограничений «Кинотавр» второй год проходит в формате делового форума.