Фестиваль кино в Карловых Варах перенесли из-за пандемии

Международный фестиваль кинофильмов в Карловых Варах перенесли на конец августа. Об этом рассказал ТАСС со ссылкой на президента мероприятия Иржи Бартошку.

«Смотр, который первоначально предполагалось провести со 2 по 10 июля, пройдет с 20 по 28 августа с максимальным соблюдением мер санитарно-эпидемиологической безопасности. Верю, что к нам приедут гости уже после получения прививок от коронавируса», — объяснил Бартошка.

Он понадеялся, что коронавирусная инфекция будет ликвидирована в 2021 году, и в 2022 году фестиваль кино в Карловых Варах пройдет в традиционное время: первой половине лета.

В 2020 году фестиваль был отложен из-за пандемии коронавируса, добавили в «Газета.ru».