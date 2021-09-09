Фестиваль кино Beat Weekend состоится в Петербурге

Фестиваль документального кино о новой культуре Beat Weekend пройдет в Санкт-Петербурге с 12 по 20 октября. Организаторы мероприятия заручились поддержкой Министерства культуры России. Об этом сообщил «Петербургский дневник».

Главной площадкой фестиваля станет кинотеатр «Аврора». Также ознакомиться с представленными на мероприятии фильмами можно будет в «Ленфильме», «Формуле кино Галерея», «Манеже» и Доме радио. Также картины будут доступны на онлайн-платформе «КиноПоиск HD». В программу мероприятия вошли семь документальных фильмов.