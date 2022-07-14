Фестиваль исторической реконструкции «Петровские потешные баталии» пройдет в Ленобласти

Фестиваль исторической реконструкции «Петровские потешные баталии» состоится в крепости Корела в Ленобласти. Об этом сообщила газета «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

На мероприятии будут ярмарка, мастер-классы и музыкальные выступления. Также гости увидят военно-исторические представления захвата шведской крепости Кексгольм во время Северной войны. Все желающие смогут принять в них участие.