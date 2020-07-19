Фестиваль «Горький fest» открыли в Нижнем Новгороде

Первый кинофестиваль с начала эпидемии коронавируса в России открылся в Нижнем Новгороде. В этом году на «Горький fest» будет представлено 23 киноработы.

«После пандемии мы первые выходим. Я думаю, что программа будет интересная», — заявил на церемонии открытия президент фестиваля, актер и режиссер Михаил Пореченков. Его слова передает ТАСС.

Он также поблагодарил жителей Нижнего Новгорода за интерес к мероприятию и помощь в его организации.

На открытии выступил и губернатор региона Глеб Никитин, который пообещал развивать фестиваль и в будущем. По его словам, за три года проведения кинособытия жители Нижегородской области «влюбились в фестиваль и его настроение».

«Горький fest» проводят с 2017 года. В прошлом году мероприятие собрало более 70 тысяч зрителей. В конкурсной программе участвовало 37 фильмов, всего прошло порядка 100 кинопоказов.

Ранее стало известно, что «Кинотавр» 2020 пройдет с 11 по 18 сентября в Сочи. Организаторы не планируют проводить мероприятие в онлайн-формате: все пройдет традиционно.